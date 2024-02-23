С начала года в Сеть утекли свыше 500 млн записей о россиянах

Свыше 510 миллионов записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2024 года. Об этом рассказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

— Всего утекло 510 миллионов, из них 500 млн — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем, — цитирует его ТАСС.

По сравнению с предыдущими годами количество случаев компрометации данных увеличилось. Однако количество самих утечек уменьшилось, добавил Вагнер.



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