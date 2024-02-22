Лавина в Кашмире: один россиянин погиб, шестеро спасены

На территории Кашмира сошла лавина, вызванная дождями, которые шли с 17 февраля. Под ней оказались семеро россиян, по итогам спасательной операции спасти удалось шестерых, один человек, к сожалению, погиб. Об этом сообщает RT.

По словам пресс-секретаря посольства Российской Федерации в Республике Индия Петра Сизова, о случившемся сообщили местные власти. В зоне схода лавины был объявлен желтый уровень опасности. Сейчас посольство выясняет паспортные данные пострадавших и погибшего.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии погиб россиянин.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина