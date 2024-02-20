Глава Мордовии рассказал о кадрах, которые необходимы региону

Руководитель Мордовии Артем Здунов принял участие в тематическом Дне Минтруда на выставке-форуме «Россия». В мероприятии также участвовали министр труда и социальной защиты население России Антон Котяков и другие официальные лица. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

По словам Антона Котякова, в Мордовии обновили флагманские центры. Они находятся в Саранске, в Рузаевке и в других районах. Однако это только часть работы по решению кадрового вопроса в республике. Она тесно связана с демографией и образованием.

Глава региона подчеркнул, что кадры «вымываются», в том числе из-за удачного географического положения Мордовии. При этом в республике есть крупные производства, например вагоностроительное или фармацевтическое. Кроме того, в регионе мощный агропромышленный комплекс. Все эти предприятия нуждаются в кадрах. Людей не хватает, поэтому необходимо использовать возможности, которые предоставляет федеральная повестка правительства РФ и Минтруда РФ.

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Разиль Самигуллин