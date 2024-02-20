В Татарстане подписали соглашение о помощи избирательным комиссиям в реализации прав граждан с ОВЗ

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана и Центральная избирательная комиссия подписали соглашение о содействии в реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

— Каждый гражданин, в том числе и инвалид, имеет право участвовать в управлении делами государства. Каким образом? Участие в выборах — это наше с вами неотъемлемое право. Наше взаимодействие с ЦИК Республики Татарстан направлено на то, чтобы оказать содействие в реализации права быть участниками процесса голосования гражданам, которые являются инвалидами, — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

В этом году подавляющее большинство избирательных участков в Татарстане размещаются на первых этажах зданий. Проблема вторых этажей участковых комиссий сохраняется только в Набережных Челнах и Казани. В 2023 году удалось перевести на первые этажи 22 избирательных участка.

— Межведомственное взаимодействие является важнейшим направлением деятельности по соблюдению и защите избирательных прав граждан, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями, — комментирует председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев. — Успешная совместная деятельность Центральной избирательной комиссии Татарстана и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан подтверждена годами сотрудничества. Вместе мы проделали большую работу.

Для самостоятельного заполнения бюллетеня слепыми и слабовидящими гражданами изготавливаются специальные трафареты с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, расположенные в местах компактного проживания избирателей с ограниченными физическими возможностями по зрению, получат эти трафареты. Кроме того, закуплены 200 специальных кабин для голосования избирателей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В дни голосования избиратели с нарушениями слуха смогут воспользоваться услугами переводчика жестового языка.

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Нафиса Миннехузина