В России хотят запретить продажу алкоголя в прикассовых зонах

Фото: Фатыхов Динар

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить административную ответственность за продажу алкогольной продукции вне специализированных стационарных торговых объектов или в прикассовой зоне торговых объектов.

Ученые выяснили, что алкоголь является причиной почти 60% смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Также они подтверждают, что люди, употребляющие алкоголь, чаще курят, и наоборот. Меры, направленные против одной вредной привычки, оказывают влияние на другую.

Сейчас продуктовые магазины разделены на секции: мясные, молочные, хлебобулочные, овощи и фрукты и другие. Покупатель обычно идет в тот отдел, который ему нужен, и может не заходить в другие отделы. Однако мимо стеллажей с алкогольной продукцией человек пройти не может.

Потребление крепкого алкоголя в России за 2022 год выросло на 7,5% по сравнению с 2021 годом и составило 6,8 литра на одного человека. По данным Росстата, в 2012—2022 годах из-за алкоголя умерло более 500 тысяч россиян.

До 2023 года в России уже действовали ограничения на продажу табачной продукции, в том числе запрет на открытую (визуальную) продажу и маркетинг. Наличие вредных привычек часто приводит к возникновению других, а чрезмерное употребление алкоголя существенно снижает вероятность бросить курить.

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Нафиса Миннехузина