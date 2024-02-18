В Охотском море спасли более 80 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине
Сотрудники МЧС успешно эвакуировали с льдины, отколовшейся в районе села Стародубское, 82 рыбака.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Изначально сообщалось о 14 рыбаках, оставшихся на льдине, но их оказалось больше. Спасательную операцию уже завершили. К спасению привлекали вертолет МИ-8.
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