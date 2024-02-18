Новости происшествий

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Охотском море спасли более 80 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине

10:56, 18.02.2024

Сотрудники МЧС успешно эвакуировали с льдины, отколовшейся в районе села Стародубское, 82 рыбака.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Изначально сообщалось о 14 рыбаках, оставшихся на льдине, но их оказалось больше. Спасательную операцию уже завершили. К спасению привлекали вертолет МИ-8.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также