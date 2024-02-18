В Казани за рулем автомобиля задержан водитель с признаками алкогольного опьянения

18 февраля экипаж полка ДПС в Казани задержал на Оренбургском тракте 40-летнего водителя «Лады», принадлежащей ЧОП ООО «Медведь». Мужчина был ранее лишен водительских прав. Об этом сообщает ГИБДД по Казани.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Оказалось, что задержанный уже неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

На водителя составили административные материалы. Мужчину доставили в отдел полиции. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

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