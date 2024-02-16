Православный священник оценил фильм «Дневник пастыря»

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Православный священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в прямом эфире «Реального времени» высказал мнение о фильме «Дневник пастыря». Лента вызвала неоднозначную реакцию у священника. По его мнению, картина оказалась запутанной и наполненной современными повестками.

— Тот самый редкий случай, когда не все в этом фильме я смог понять, — поделился священник.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Отец Александр обратил внимание на то, что центральной темой фильма является экологическая повестка, неожиданная для ленты о протестантском священнике.

Кроме того, он выразил недоумение по поводу шокирующей сцены в конце фильма, когда главный герой обвязывает себя колючей проволокой и после этого целуется со своей спутницей.

— Вообще, экология — это центральная тема этого фильма. Для меня это оказалось совершенно удивительным, потому что экологическая повестка в фильме про протестантского пастора — это что-то такое неожиданное… Честно скажу, этот сюжет я не понял, завершение этого фильма для меня осталось загадкой, — поделился священник.

Фильм «Дневник пастыря» рассказывает о жизни преподобного Толлера, который теряет сына в Ираке и разводится с женой. От страданий он ищет утешения в церкви и алкоголе. К нему обращается прихожанка Мэри, муж которой, эколог-активист, кончает жизнь самоубийством. После этой встречи Толлер читает в интернете про загрязнение окружающей среды.

Другие прямые эфиры Александра Ермолина можно посмотреть на нашем rutube-канале и в группе «ВКонтакте».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анна Уржумова