На Танковом кольце в Казани из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на Танковом кольце неизвестный транспорт повредил контактную сеть. По этой причине временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 9, 12.



О происшествии сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Там уточнили, что аварийные службы предприятия уже работают на месте происшествия.

Напомним, утром в понедельник, 12 февраля, в Казани дважды приостанавливали движение троллейбусов и трамваев в разных частях города. В первом случае троллейбусы встали из-за повреждения контактной сети, во втором — из-за ДТП.

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Айрат Назипов