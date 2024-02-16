Российский рынок акций открылся ростом

В пятницу, 16 февраля, российский рынок акций открылся повышением цен большинства акций «голубых фишек». Росту поспособствовали мировые фондовые площадки и дорогая нефть. Игроки ожидают решения Банка России по ключевой ставке и дальнейшей монетарной политике.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% и достиг 3270,75 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,1% и составил 1114,61 пункта. Среди лидеров роста — акции «НЛМК» (+0,8%), «Интер РАО» (+0,5%), «ММК» (+0,4%), «Северстали» (+0,4%) и «Сургутнефтегаза» (+0,4%, +0,4% «префы»). Подешевели акции «МТС» (-0,3%), расписки OZON (-0,2%) и бумаги «Газпрома» (-0,1%), «Роснефти» (-0,1%). Доллар стоит 92,42 рубля (+0,17 рубля).

Напомним, утром 15 февраля российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи. Данная динамика произошла на фоне просевшей нефти и статистики о росте запасов сырья в США.

Разиль Самигуллин