Казанский «Рубин» проиграл австрийскому «Санкт-Пельтену» в товарищеском матче

Во время сбора в Турции казанский «Рубин» провел товарищеский матч с клубом «Санкт-Пельтен», который занимает 3-е место во второй лиге Австрии.

Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу австрийцев.



В составе «Рубина» единственный гол забил Валентин Вада на девятой минуте матча. Но после перерыва 20-летний японский форвард «Санкт-Пельтена» Рио Нитта оформил дубль и принес победу своей команде.

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Маргарита Головатенко