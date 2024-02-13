Мария Захарова прокомментировала выступление Филиппа Киркорова в Горловке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале рассказала о поддержке, которую на протяжении жизни оказывает Филипп Киркоров детям, раненым и социальным учреждениям. Ранее певец выступил перед ранеными в больнице в Горловке и пообещал помочь с протезами.

— Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь, — написала Мария Захарова.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года Филипп Киркоров поучаствовал в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.

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Нафиса Миннехузина