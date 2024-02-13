Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 автобусов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Набережные Челны подарил городу 10 новых пассажирских автобусов «Нефаз». Об этом сообщила пресс-служба татарстанского лидера.

Каждый из автобусов вмещает более 100 пассажиров. Транспорт приобретен при поддержке федерального центра.

— К сожалению, в последние годы есть вопросы по обеспечению подвижным составом и качеству обслуживания пассажиров. У нас серьезная большая программа, в том числе и с поддержкой федерального бюджета. Она позволила нам серьезно в этом году изменить ситуацию с автобусами, — отметил Минниханов.

Сообщается, что до конца текущего года на маршруты Набережных Челнов выйдут 90 новых автобусов.

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Галия Гарифуллина