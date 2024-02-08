В Госдуме предложили десятикратно повысить не оплаченные вовремя штрафы иноагентов

В Госдуме предложили десятикратно повысить сумму штрафа для иностранных агентов, уклоняющихся от выполнения административного наказания за отсутствие маркировки. С инициативой выступил депутат Евгений Федоров, копию письма главе Минцифры Максуту Шадаеву приводит RT.

Законодатель подчеркнул, что с 2022 по 2023 год в России на лиц, исполняющих функцию иностранного агента, было наложено штрафов по этой статье на общую сумму около 1 млрд рублей.

Сейчас, в соответствии с ныне действующим КоАП России, штраф за отсутствие соответствующей маркировки иностранного агента для физических лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Таким образом, согласно предложению депутата, штрафы для иностранных агентов, уклоняющихся от выполнения административного наказания за отсутствие маркировки, для физлиц могут достигать до 500 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн рублей.

Изменения предлагается внести в ст. 20.25 КоАП РФ, в которой говорится, что сумма наложенного штрафа увеличивается в два раза за уклонение от исполнения административного наказания (неуплату штрафа в срок).

Евгений Федоров в письме обратил внимание, что большинство физических лиц, имеющих упомянутый статус, проживают и ведут свою информационную деятельность за рубежом — и поэтому игнорируют требования российского законодательства, уклоняясь от уплаты штрафов.

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Илина Хакимова