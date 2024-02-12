Кабмин России направит 20 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Правительство России выделит 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Такие цифры на совещании озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на субсидирование льготных займов, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.

По задумке правительства, выделенные деньги помогут реализовать крупные инвестиционные проекты. Помимо наращивания объема производства, это позволит увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях.

— Ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле, чтобы потребители в России и дальше были обеспечены качественными и разнообразными продуктами питания, — сказал Мишустин.

Уточняется, что фермеры смогут привлечь на льготных условиях более 804 млрд рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ.

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Айрат Назипов