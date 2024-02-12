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Казанец Серафим Солодовников побил рекорд Европы U20 в беге на 400 метров

05:31, 12.02.2024

18-летний Серафим Солодовников из Казани стал победителем первенства России среди юниоров до 23 лет в беге на дистанцию 400 метров.

Он пробежал ее за 45,96 секунды, улучшив рекорд Европы среди юниоров U20.

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Спорт Татарстан
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