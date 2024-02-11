В напряженном матче «Нефтехимик» обыграл «Торпедо»
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над нижегородским «Торпедо». Матч завершился со счетом 3:4 в пользу команды из Татарстана.
Среди «волков» отличились Андрей Белозеров, Жан-Себастьян Ди и Дмитрий Жукенов. Победную шайбу забросил Кирилл Ураков в овертайме. У хозяев забросили шайбы Андрей Белевич, Игорь Ларионов-младший и Владислав Фирстов.
«Нефтехимик» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 64 очка. «Торпедо» идет 6-м на Западе.
Следующая игра нижнекамского ХК состоится 13 февраля. Он встретится с «Ак Барсом».
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