Минобрнауки России планирует проект по созданию детских комнат в вузах

Министерство науки и высшего образования России инициирует проект по организации в вузах специальных комнат для пребывания детей. Об этом сообщила заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова.

Проект позволит мамам заботиться о ребенке, не отрываясь от учебы или преподавания в университете.

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