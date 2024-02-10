Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту обнаружения на территории промышленной зоны бесхозного предмета, который оказался взрывчатым веществом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

— 9 февраля в полицию Невского района поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета. Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом. По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что сейчас ведутся ведутся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

Местные СМИ передавали, что около одного из складов «Всеволожского завода алюминиевых сплавов» в снегу нашли корпус с проводами. По предварительным данным, во взрывном устройстве было более 1,5 кг взрывчатки и ручной детонатор.



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Галия Гарифуллина