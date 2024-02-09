В Казани задержали скрывшегося после ДТП водителя — он сбил ребенка с дедушкой

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали водителя, который сбил 7-летнего ребенка и его дедушку на «зебре» по улице Аделя Кутуя, после чего скрылся с места ДТП. Стражи порядка выяснили его местонахождение и вернули на место аварии.

Пострадавших доставили в больницу. Они получили ушибы. Мальчику пришлось наложить гипс, затем его отпустили домой.

На виновника ДТП составили сразу несколько административных материалов. Также его доставили в отдел полиции.

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Айрат Назипов