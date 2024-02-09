«Татнефть» будет выпускать шины в Казахстане под новым брендом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

ПАО «Татнефть» будет выпускать автомобильные шины в казахстанском городе Сарань под брендом Attar. Продукция предназначена для евразийского рынка.

— Attar — в переводе с казахского означает слово «кони». Этот образ неотделим от культуры и истории тюркских народов, бренд звучит гармонично на многих языках мира. На боковине каждой шины будет изображен стилизованный профиль головы коня, — объяснили в татарстанской компании.

В год на предприятии будут выпускать по 3 млн легковых шин и 500 тысяч шин для грузовых машин.

В декабре 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов посетил завод KamaTyres в Карагандинской области Казахстана. Тогда на предприятии выпустили первые шины. Выпуск первой продукции совместного предприятия ПАО «Татнефть» и казахстанской компании Allur состоялся в городе Сарань.

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Айрат Назипов