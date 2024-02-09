Путин рассказал, готова ли Россия заморозить ситуацию на поле боя

В интервью с президентом России Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон задал вопрос о том, готова ли Россия заморозить боевые действия в рамках СВО.

— Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как. Знаю, что хотят, — я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши «партнёры», оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону.



Мы же не отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это… Рано или поздно всё равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится, — рассказал Путин.

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Артем Гафаров