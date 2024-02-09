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Такер Карлсон спросил Владимира Путина о поставках российского газа в Германию

03:15, 09.02.2024

В ходе интервью американский журналист Такер Карлсон поинтересовался у президента России Владимира Путина, почему Германия терпит прекращение поставок в страну российского газа.

— Меня это тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия, — поделился Путин.

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Артем Гафаров
Общество
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