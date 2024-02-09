Судебные приставы Татарстана провели 284 ареста на имущество должников по алиментам

С начала 2023 года судебные приставы Татарстана составили 284 акта описи и ареста имущества должников по алиментам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество арестов выросло на 106.

Арест имущества — действенная мера для погашения задолженности. К примеру, в Спасском районе Татарстана 40-летний местный житель имел задолженность по алиментам на сумму 60 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его автомобиль Chevrolet Lacetti, после чего мужчина сразу погасил задолженность.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан напоминает, что неуплата алиментов влечет за собой принудительные меры.

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