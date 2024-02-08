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«Ак Барс» огласил заявку на матч с «Трактором»

18:15, 08.02.2024
«Ак Барс» огласил заявку на матч с «Трактором»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Игроки «Ак Барса» Алексей Марченко и Кирилл Петров пропустят матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Их заменят Кирилл Адамчук и Евгений Свечников.

Состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;
  • Артемий Князев — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);
  • Даниил Журавлев — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
  • Кирилл Адамчук, Артем Галимов — Илья Сафонов — Евгений Свечников.

Матч между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится сегодня в 19.00 на «Татнефть Арене». Оба клуба проиграли предыдущие встречи. Подопечные Зинэтулы Билялетдинов находятся на пятом месте на «Востоке», тогда как челябинцы идут шестыми. Оба клуба имеют в активе по 72 очка.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан
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