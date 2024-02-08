В некоторых домах Приволжского района Казани на сутки отключат водоснабжение

В ряде домов Приволжского района отключат водоснабжение с 12 по 13 февраля. Как сообщили в МУП «Водоканал», это связано с реконструкцией участка водопровода. Ее будут вести на участке водопровода Д=600 мм протяженностью 495 м от пересечения улиц Х. Мавлютова и Сыртлановой до пересечения улиц Гарифьянова и Сыртлановой.

Воды не будет с 9 часов 12 февраля до 9 часов 13 февраля по следующим адресам:

Гарифьянова, 9а, 11, 13, 9а/1;

Р. Зорге, 58, 60, 60а;

Сыртлановой, 1, 5, 9, 11, 2, 9а;

Х. Мавлютова, 17е корп.3, 17в.

Автоцистерны с водой будут размещать в соответствии с поступающими заявками. Оставить их можно по номеру телефона +7 (843) 231-62-60.



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Галия Гарифуллина