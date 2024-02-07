Депозитарий «СПБ Биржи» договорился о частичной разблокировке клиентских активов

Расчетный депозитарий «СПБ биржи» — «СПБ банк» договорился с рядом дружественных контрагентов о разблокировке активов клиентов объемом $15,78 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

— Сумма будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов, — сказано в сообщении.

В общую сумму разблокированных активов вошли деньги в американских и гонконгских долларах, юанях и тенге.

Сейчас «СПБ банк» продолжает переговоры с остальными контрагентами из дружественных юрисдикций.

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Айрат Назипов