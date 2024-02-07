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На Мосбирже стартуют торги фьючерсами на белорусские и казахские деньги

10:46, 07.02.2024

Московская биржа запускает торги фьючерсами белорусский рубль/российский рубль и доллар США/казахстанский тенге. Торги стартуют с 13 февраля.

Участники рынка смогут торговать контрактами с исполнением в 2024 году. Расчеты ведутся в рублях.

По словам управляющего директора департамента рынка деривативов «Московской биржи» Марии Патрикеевой, эти валютные пары входят в топ-10 по объему торгов на валютном рынке Мосбиржи, поэтому развитие линейки биржевых продуктов ориентировано на спрос клиентов.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБизнес
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