На Мосбирже стартуют торги фьючерсами на белорусские и казахские деньги
Московская биржа запускает торги фьючерсами белорусский рубль/российский рубль и доллар США/казахстанский тенге. Торги стартуют с 13 февраля.
Участники рынка смогут торговать контрактами с исполнением в 2024 году. Расчеты ведутся в рублях.
По словам управляющего директора департамента рынка деривативов «Московской биржи» Марии Патрикеевой, эти валютные пары входят в топ-10 по объему торгов на валютном рынке Мосбиржи, поэтому развитие линейки биржевых продуктов ориентировано на спрос клиентов.
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