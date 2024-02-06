«Рубин» уступил болгарскому клубу «Арда»
Казанский «Рубин» уступил клубу «Арда». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу болгарского клуба.
Первый гол «Арда» забила на 29-й минуте. Дубль оформил форвард Томислав Йорданов. Еще через 10 минут голом отметился нападающий. Среди игроков «Рубина» мяч сумел забить защитник Алексей Грицаенко.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым