В России до 2026 года начнется производство современных печатных плат

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российский производитель электроники GS Group намерен в течение двух лет наладить выпуск печатных плат до 7-го класса точности мощностью до 5 млн кв. дм в год. Стоимость проекта оценивается в €60 млн, сообщает «Коммерсантъ».

На сегодняшний день в России выпускается порядка 26 млн кв. дм печатных плат в год. Мощность GS Group может составить 20% от общего объема выпуска плат всеми производителями.

Напомним, холдинг GS Group в прошлом году сообщил о своих планах по строительству завода по выпуску смартфонов для российских компаний под заказ. Этот завод будет находиться под Калининградом, при этом он будет выпускать еще планшеты и ноутбуки.

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Максим Кокунин