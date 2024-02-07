Сегодня в Казани до -13 и снег

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в среду, 7 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от -11 до -13 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15—16 м/с.

В Татарстане прогнозируется от -4 до -9 градусов, в западных районах до -16˚C.

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Максим Кокунин