Прокуратура выявила нарушения миграционного законодательства в гостинице в Набережных Челнах

Транспортная прокуратура провела проверку в гостинице на железнодорожном вокзале в Набережных Челнах. Выяснилось, что в гостинице с весны 2023 года проживали иностранцы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана.

При этом в гостинице не вели учет иностранных граждан, а информация о постановке их на учет по месту пребывания не направлялась в миграционный отдел МВД России.

По результатам проверки прокурор внес начальнику Казанского ЛУ МВД России на транспорте представление. О нарушениях также проинформирован руководитель организации, управляющей гостиницей.

Ход устранения нарушений контролируется транспортной прокуратурой.

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Илина Хакимова