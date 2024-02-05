Самолеты не могут вылететь из Казани в Сочи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Сочи обрушилась непогода. Сейчас в местном аэропорту задерживаются вылеты. Город не могут покинуть в том числе самолеты, которые направляются в Казань. По этой же причине задерживаются рейсы, следующие в обратном направлении.

Так, из столицы Татарстана не могут вылететь самолеты авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Первый рейс должен покинуть столицу Татарстана в 01:10 6 февраля вместе 15:05 5 февраля. Второй борт должен был вылететь примерно в это же время, но останется в Казани до 5 часов утра.

Два самолета вышеуказанных авиакомпаний не могут прибыть в Казань. В одном случае задержка может составить порядка 11 часов, во втором — 14, следует из данных онлайн-табло Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.



скриншот realnoevremya.ru из kazan.aero

— Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Напомним, сложные метеоусловия прогнозируются в течение двух дней, — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в аэропорту работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений. Также представители воздушной гавани увеличили количество операторов кол-центра и выставили дополнительные кулеры.

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Айрат Назипов