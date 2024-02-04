В Чили полыхают лесные пожары — погибли 64 человека

Лесные пожары в Чили привели к гибели 64 человек. Такие данные приводит The Guardian.

Хуже всего обстоят дела в районе города Винья-дель-Мар. Пожары уничтожили там ботанический сад, который был основан в 1931 году. Лишились домов не менее 1,6 тысячи человек. Без вести пропали 200 жителей.

В Винья-дель-Мар, а также соседних городах Кильпе и Вилья-Алемана для предотвращения краж ввели комендантский час.

Отмечается, что некоторые пожары могли быть вызваны намеренно.

— Эти пожары начались в четырех точках, которые загорелись одновременно. Нам придется усердно работать, чтобы найти ответственных, — заявил губернатор региона Вальпараисо Родриго Мундака.

В Чили объявили двухдневный траур.

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Галия Гарифуллина