FT узнала об идее G7 выставить России условие перед конфискацией активов

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) работают над выпуском долговых обязательств для финансирования Украины под залог российских активов, узнала FT.



Москве предложат добровольно оплатить эти долги, а если она этого не сделает, конфискуют средства, сообщили источники FT.

Рассчитывается, что схема позволит странам G7 собрать необходимые для Украины средства без необходимости немедленного решения юридических вопросов относительно конфискации российских суверенных активов. Это обеспечит «немного ликвидности украинцам на основе уже данного коалицией обещания, что Россия заплатит», заявили собеседники газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко