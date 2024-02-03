Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек

После обстрела пекарни в Лисичанске число погибших увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.



По данным министерства, десять человек передали медикам.

В военной комендатуре сообщали о восьми погибших и десяти раненых. Предположительно, еще около 20 человек находятся под завалами.

СК считает, что удар по пекарне мог быть произведен из РСЗО HIMARS.

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Маргарита Головатенко