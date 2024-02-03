В Татарстане за неделю подешевели яйца, морковь и огурцы

В Татарстане за неделю с 22 по 29 января подешевели яйца, морковь и огурцы, подорожала капуста. Об этом свидетельствует информация Татарстанстата.

Цены на яйца снизились на 1,51%. Десяток яиц по состоянию на 29 января можно купить за 126,79 рублей. На 1,24% в регионе за неделю подешевела морковь. Средняя цена килограмма на 4 декабря составила 36,18 рубля. Стоимость огурцов снизилась на 0,98%. Килограмм можно приобрести в среднем за 234,12 рубля.

Выросли цены на белокочанную капусту (+5,19%). Килограмм обойдется в 31,05 рубля. Подорожал до 34,70 рубля за килограмм репчатый лук (+2,41%). Стоимость килограмма бананов достигла 151,22 рябля (+2,41%), свеклы — 33,79 рубля (+2,23%),

Незначительно подешевели говядина, свинина, сосиски и сардельки, а также вареная колбаса. Подорожали среди мясной продукции баранина (кроме бескостного мяса) и курица (кроме куриных окорочков).



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Галия Гарифуллина