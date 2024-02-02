Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубля на акцию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Северсталь» может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию. Такое решение принял совет директоров компании.

Утвердить дивиденды могут на годовом общем собрании акционеров компании 7 июня 2024 года.

Акции «Северстали» торгуются в пределах 1 695,2 рубля. На фоне новостей о дивидендах ценные бумаги начали расти в цене. За 15 минут они подорожали на 4 рубля или почти на 2%. Дивидендная доходность может превысить 11%.

В последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды 10 декабря 2021 года. Тогда акционеры получили 85,93 рубля на одну акцию.

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Айрат Назипов