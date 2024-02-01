Минцифры России: около 18 млн граждан подключили биометрические профили

Около 18 млн жителей России подключили себе биометрические профили. Об этом рассказал глава Минцифры страны Максут Шадаев на форуме Digital Astana 2024.

По его словам, биометрический профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. Например, в нее входит цифровой ID-профиль на «Госуслугах» — сегодня он есть у 110 млн россиян.

Электронная подпись также входит в комплекс, ее подключили 10 млн граждан. Кроме того, в перечень попадают и цифровые копии личных документов (их можно показывать через смартфон), они имеются у 19 млн граждан.

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