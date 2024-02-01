В Казани снесут девять самовольно установленных торговых точек

В столице Татарстана демонтируют девять самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Об этом сообщается в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома Казани.

Подлежащие сносу торговые точки расположены на улицах Липатова, Фучика и Даурской.

До 5 февраля у собственников есть возможность демонтировать объекты добровольно. Если они ей не воспользуются, то принудительно убирать торговые точки будут до 5 мая.

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Галия Гарифуллина