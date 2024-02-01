Президент МОК призвал уважать 4-летнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года.



Во вторник Международный союз конькобежцев утвердил новую тройку призеров командного турнира на Олимпиаде-2022. После аннулирования результатов россиян, занявших первое место, золото досталось американцам, а серебро — японцам.



30 января президент МОК Томас Бах на пресс-конференции заявил, что решение CAS нужно полностью уважать.

— Мы приняли к сведению решение CAS, все имеют право на собственное мнение о решении суда, но мы полностью должны его уважать, — сказал он журналистам на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Южной Корее.

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Нафиса Миннехузина