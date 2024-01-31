Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,16%

По информации Росстата, инфляция в России за отчетный период с 23 по 29 января текущего года составила 0,16%. Неделей ранее, с 16 по 22 января, этот показатель находился на уровне 0,07%.



С начала месяца потребительские цены выросли на 0,62%. Годовая инфляция на 29 января, рассчитанная по данным за аналогичный период прошлого и текущего годов, составила 7,3%.

Среди продуктов питания за отчетный период выросли цены: на белокочанную капусту — на 3,3%; на огурцы — на 2,6%; на столовую свеклу — на 2%; на морковь — на 1,4%; на репчатый лук и бананы — на 1,1%; на картофель и яблоки — на 1%; на баранину — на 0,9%; на сливочное масло, говядину и сыры — на 0,5%; на вермишель, рис, водку — на 0,4%; на сосиски и сардельки — на 0,3%; на другие продукты — на 0,2-0,1%. Лекарственные препараты выросли в цене на 0,1-0,6%.

Снижение цен зафиксировано на куриные яйца — на 1%, куриное мясо — на 0,5% и другие продукты.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали шампуни, мужские носки и детские футболки — на 0,3%. На 0,2–0,3% выросла цена на электропылесосы, майки и футболки, детские кроссовки и другие товары. Снизилась стоимость смартфонов — на 0,8%.



Средняя стоимость автомобильного бензина не изменилась, дизельного топлива снизилась на 0,1%. Авиаперелет экономическим классом стал дороже на 4,7%. Стоимость проживания в гостиницах и санаториях увеличилась на 0,1–0,2%. Плата за жилье в домах государственного или муниципального жилищных фондов выросла на 1%.

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Маргарита Головатенко