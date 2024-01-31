Глава ТПП России призвал уравнять условия микробизнеса и самозанятых

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко уравнять условия ведения бизнеса микропредприятий и самозанятых. Он указал, что в ТПП поступают многочисленные обращения из различных регионов о неравных условиях деятельности, установленных для предпринимателей и самозанятых.

— ТПП РФ предлагает в рамках реализации реформы контрольной и надзорной деятельности снизить избыточные требования для субъектов малого предпринимательства по критериям, имеющим статус микропредприятий, и уравнять для них условия ведения бизнеса с самозанятыми гражданами, — передает его слова «РИА Новости».

Проанализировав ситуацию, эксперты ведомства выявили несоответствие количества требований, отчетности и штрафных санкций, предъявляемых к субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым в одних и тех же сферах деятельности.

В прошлом году доходы российских налогоплательщиков, работающих в рамках налога на профессиональный доход (НПД), достигли рекордной суммы — более 1,4 триллиона рублей. Этот показатель на 48% выше, чем в предыдущем году. Общее количество самозанятых также увеличилось на 39% и составило 9,3 миллиона человек.

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Айрат Назипов