Рекордные доходы самозанятых в России превысили 1,4 трлн рублей

В прошлом году доходы российских налогоплательщиков, работающих в рамках налога на профессиональный доход (НПД), достигли рекордной суммы — более 1,4 триллиона рублей. Этот показатель на 48% выше, чем в предыдущем году. Общее количество самозанятых также увеличилось на 39% и составило 9,3 миллиона человек.

Статистика ФНС России показала, что ежедневно количество самозанятых возрастает примерно на 8 500 человек. Средний чек по услугам самозанятых составляет 1 882 рубля, при этом 495 миллиардов рублей дохода было получено от работы с физическими лицами, а 844 миллиарда рублей — от работы с юридическими лицами.

Наиболее распространенной сферой деятельности самозанятых является ремонт — им занимаются около 672 тысяч человек.

В Москве проживает наибольшее количество самозанятых — 1,6 миллиона человек, средний возраст которых составляет 35 лет. Среди них 42% - женщины и 58% — мужчины.

