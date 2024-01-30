В Татарстане представили проект рельсо-струнных дорог

В Татарстане представили проект рельсо-струнных дорог. Потенциальный инвестор утверждает, что система может решить транспортные проблемы республики, сообщает Агентство инвестиционного развития республики.

Разработчик утверждает, что эта система транспорта второго уровня потребляет мало энергии, а ее скорость может достигать 80 километров в час. Стоимость реализации такого проекта вдвое ниже, чем при строительстве канатной дороги, а срок службы — 50 лет.

Можно регулировать количество составов, курсирующих по линии. Вагоны останавливаются на оборудованных площадках, что обеспечивает удобство для маломобильных пассажиров.



Заместитель руководителя АИР Республики Татарстан Марина Епифанцева рассказала инвестору о возможностях применения этой технологии в регионе. Предполагается, что компания подготовит конкретные предложения о размещении проекта.

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Маргарита Головатенко