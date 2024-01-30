Приставы Татарстана взыскали с казанской компании 8,2 млн рублей долгов

В конце января судебные приставы отделения №1 по Советскому району Казани завершили 18 исполнительных производств о взыскании долгов с местной компании «Т», которая специализируется на подготовке строительных площадок.



По решению суда компания должна была выплатить 8,2 миллиона рублей долгов. Судебные приставы уведомили руководство компании о возбужденных исполнительных производствах и возможных мерах по взысканию долгов, но оплата так и не была произведена.

Выяснилось, что компания «Т» располагает банковскими счетами и недвижимым имуществом площадью почти 700 кв. м. Для побуждения к оплате долгов судебные приставы арестовали счета и здание компании. Поскольку оплата не поступила, здание выставили на торги, а вырученные средства направили на погашение долгов. Решения судов были исполнены в полном объеме.

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Маргарита Головатенко