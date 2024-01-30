Болельщики, выигравшие путевку на нефтехимическом матче, поделились впечатлениями от поездки в Дом полимеров

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Жительница Нижнекамска Ландыш Софина вместе со своим мужем вернулась из Москвы, где побывала на ВДНХ в Доме полимеров СИБУРа. Посетить столицу России, погрузиться в мир нефтехимии, глубже познакомиться с деятельностью компании Ландыш смогла благодаря победе в розыгрыше главного приза на нефтехимическом матче между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», прошедшем 14 января в Нижнекамске.

Ландыш Софина, не скрывая эмоций, поделилась впечатлениями от поездки:

— Входная группа Дома полимеров удивила нас огромным количеством посетителей. Нам выпал шанс поучаствовать в химическом шоу, где профессор Морозилкин рассказывал азы химии маленьким детям, а также их родителям, показывал фокусы с жидким азотом. Далее мы посетили экскурсию по самому Дому полимеров, где нам рассказали и показали, что производят из полимеров, в одном из залов была представлена география компании, — отметила она.



Ландыш также призналась, что в Доме полимеров открыла для себя много нового, начиная тем, как попадают продукты нефтехимии на предприятия СИБУРа, и заканчивая капсулой здоровья для сотрудников компании.



— Выражаем слова благодарности за этот шанс побывать в Доме полимеров! Всем советую посетить выставку вместе с родными и близкими! — заключила она.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Напомним, татарстанское дерби под тематикой «Между нами химия» прошло при поддержке нижнекамского предприятия СИБУРа. Говорящее название соревнованию дали не просто так: между болельщиками и командами «Нефтехимик» — «Ак Барс» образовалась особая связь. Более 5 тысяч гостей поддерживали игроков, а перед матчем и в перерывах принимали участие в конкурсах: бегали в мешках, надували пузыри из каучука и многое другое. Призов было много, но главный, поездку на двоих в Дом полимеров СИБУРа на ВДНХ в Москве, выиграла болельщица команды «Нефтехимик» Лейсан Софина.



Лилия Егорова