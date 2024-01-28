Более 200 тысяч татарстанцев прошли верификацию на «Авито»

В Татарстане растёт популярность инструментов для защиты сделок на «Авито». Уже более 216 тысяч татарстанцев прошли верификацию на платформе. Ежедневно подтверждение профиля проходят около 400 жителей республики.

По статистике, около 90% покупателей выбирают аккаунты со значком проверки при прочих равных. Чаще всего татарстанцы подтверждают профиль с помощью паспорта (40%), затем идёт проверка через банковские ID (23%) и по водительскому удостоверению (20%).

При общении на «Авито» 59 % татарстанцев выбирают встроенные инструменты площадки: чат и звонки внутри платформы. Ещё 44 % используют встроенный чат, где алгоритмы блокируют фишинговые ссылки. 15 % выбирают звонки через платформу, где скрыты контакты обеих сторон.

Оставшиеся 41 % предпочитают общаться по защищённому номеру.

