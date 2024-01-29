На капремонт сельских ДК в Татарстане направят почти 109 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», в 2024 году на территории Татарстана проведут капитальный ремонт четырех сельских домов культуры. Общая сумма средств, направленных на проведение восстановительных работ, достигает почти 109 млн рублей.

Ремонт ожидается в ДК, расположенном в селе Алексеевка Бавлинского района, а также в Среднеалатском доме культуры — филиале МБУ «Высокогорский Центральный дом культуры централизованной системы». Кроме того, работы проведут в Чувашлинском ДК на 100 мест и в том, что расположен в селе Осиново Зеленодольского района.

Вместе с работами по обновлению зданий подрядчику также придется заняться закупкой нового оборудования и мебели, а также благоустройством территорий.

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Максим Кокунин