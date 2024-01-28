Казанцы пополнили банк крови на 50 литров

Порядка 140 человек стали участниками донорской акции «День студента» в Республиканском центре крови Минздрава Татарстана. Из них 110 стали донорами, сообщает пресс-служба Республиканского центра крови.

Для участников подготовили квесты «Завтрак донора» и «Игра слов», а также памятные сувениры. В результате акции банк крови пополнился на 50 литров.

Мероприятие прошло в рамках Недели донорского совершеннолетия и Татьяниного дня совместно с волонтерами-медиками и студентами из Добровольческого центра КФУ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».